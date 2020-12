Tamponi rapidi ai passeggeri in arrivo a Trapani

(Teleborsa) - All’aeroporto disono iniziati, a cura della ASL i, in ottemperanza all’ordinanza regionale n.64 del 10 dicembre 2020.L"esito viene rilasciato in 15 minuti. Il primo volo interessato alla procedura è stato quello operato da. La stessa compagnia aerea aprirà domani collegamenti operati in continuità territoriale con Brindisi, Napoli e Parma, in aggiunta a quelli già attivi da Trapani Birgi con Roma, Milano Malpensa e Cuneo.