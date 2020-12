USA, rischi al ribasso per crescita causa Covid-19 ed elevata disoccupazione

(Teleborsa) - Cresce, ma ad un ritmo più lento, il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato daldegli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 109,1 punti a novembre in aumento dello 0,6% rispetto al mese precedente. Un dato superiore alle attese degli analisti (+0,5%) che si confronta con la crescita più robusta del mese di ottobre (+0,8% rivisto da +0,7%).La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,2% a 103,2 punti, mentre quella sulle aspettative future scende dello 0,4% a 106,9 punti."Il LEI degli Stati Uniti ha continuato a salire a novembre, ma ha subito un, suggerendo una significativa moderazione della crescita ad inizio 2021", ha affermato. “Le richieste iniziali per l'assicurazione contro la disoccupazione, i nuovi ordini per la produzione, i permessi per l'edilizia residenziale e i prezzi delle azioni hanno dato i maggiori contributi positivi al LEI. Tuttavia, la diminuzione dell'orario di lavoro medio nella produzione e il peggioramento delle prospettive dei consumatori sottolineano i".