Ouster, la società di sensori per la guida autonoma è pronta per la quotazione

(Teleborsa) -, una startup statunitense che producepotrebbe prestoe raggiungere una. L'operazione non avverrebbe tramite una IPO, ma attraverso una, ovvero una società progettata per rendere pubbliche le aziende senza passare attraverso il tradizionale processo di IPO, secondo quanto riporta Reuters.Ouster, con sede a San Francisco,, una società di acquisizione di scopo speciale (SPAC) che ad agosto ha raccolto 200 milioni di dollari in un'offerta pubblica iniziale, con l'obiettivo di fondersi con una società privata.Se l'operazione andasse in porto, Ouster sarebbe il(capaci di determinare la distanza di un oggetto utilizzando un impulso laser,), dopo, Innoviz e Aeva.Lidar aveva raccolto 42 milioni di dollari di nuovi investimenti a settembre, per finanziare lo sviluppo dei prodotti e accelerare ulteriormente le vendite in tutto il mondo. Dopo aver lanciato la sua seconda generazione di sensori lidar ad alta risoluzione a gennaio, il, con unrispetto allo stesso periodo dell scorso anno.