ENI, Alfani nominato nuovo amministratore delegato di Versalis

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione disocieta` diche opera nella chimica, ha nominatocon decorrenza dal 1 gennaio 2021. Il Consiglio – fa sapere Eni – ha inoltre deliberato le deleghe esecutive da attribuire al presidente e al nuovo ad, a partire dalla medesima data.Alfani approda a Versalis dopo 20 anni di esperienza nell'industria chimica internazionale, in cui ha raggiunto i livelli di Senior Global Business Director e Senior Global Strategy Director.L'attuale ad di Versalis,lascera` la societa` a fine anno. "Desidero ringraziare Daniele per l'eccellente lavoro svolto in questi anni di attivita`" ha commentato l'. Versalis, nell'augurare buon lavoro ad Alfani, – si legge in una nota – tiene a evidenziare come "Ferrari abbia contribuito a migliorare i risultati della societa` e impostato con efficacia, in linea con la strategia di Eni, il percorso di transizione verso una chimica sempre piu` sostenibile e circolare, trasformando il modello di business di Versalis e collocandola tra i leader della chimica internazionale".