Piazza Affari positiva, in sintonia con l'Europa

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee che continuano a scommettere sulla campagna di vaccinazioni anti-Covid al via il 27 dicembre e su un accordo in extremis per la Brexit.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,72%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,81%.Si riduce di poco lo, che si porta a +110 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,56%.avanza dell'1,26%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,66%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,11%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,31%, a 22.130 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 24.089 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,67%),(+2,63%) e(+2,43%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,11%) e(-0,58%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,86%),(+3,29%),(+2,90%) e(+2,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,65%.scende dell'1,45%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,85%.del FTSE MidCap,(+4,69%),(+3,89%),(+3,29%) e(+3,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,07%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.In caduta libera, che affonda del 2,17%.