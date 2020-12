Caso Stanford, sbloccati 150 milioni di dollari da conti svizzeri per vittime di schema Ponzi

Societe Generale

(Teleborsa) - Entro fine annopotrenno essere spostati negli Stati Uniti, per essere dati alle, ha annunciato oggi il Ministero federale della giustizia. Robert Allen Stanford, ex finanziare statunitense, utilizzò loper raccogliere circa 7 miliardi di dollari in modo fraudolento.Lo schema Ponzi prevede direndimenti che vengono all’inizio effettivamente pagati, attraverso i versamenti di altri clienti. Il meccanismo funziona fino a quando ci sono nuovi versamenti sufficienti a pagare gli interessi promessi. Stanford mise in piedi la truffa finanziaria utilizzando la suacon base ad Antigua, tramite la quale proponeva agli investitoricon rendimenti sensibilmente più alti rispetto a quelli di mercato, ma con rischio paragonabile.Stanford, che ora sta scontando una, avevadalla Stanford International Bank. "Il rilascio (dei fondi bloccati, ndr) è diventato possibile dopo che la condanna per frode del finanziere americano Allen Stanford è diventata definitiva", ha detto il ministero della giustizia svizzero in un comunicato.Societe Generale ha passato anni a combattere le accuse secondo cuinell'accettare il denaro di Stanford, secondo quanto riporta Reuters che cita i documenti del tribunale svizzero.