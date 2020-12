Chiudono in rialzo la Borsa di Milano (+0,72%) e gli altri listini europei

FTSE MIB

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

beni per la casa

utility

costruzioni

vendite al dettaglio

Moncler

Prysmian

Pirelli

A2A

Atlantia

Tenaris

Maire Tecnimont

La Doria

Technogym

Enav

Saras

Cerved Group

Mutuionline

ASTM

(Teleborsa) -, con il(+0,72%) che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo sulla borsa di New York, l'si muove in rialzo dello 0,86%, spinta dalla firma di Trump al maxi pacchetto di stimoli all'economia americana da 900 miliardi di dollari.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.879,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,51%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,49%, piatta, che tiene la parità, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,20%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,72%, a 22.289 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 24.259 punti.In frazionale progresso il(+0,54%); come pure, poco sopra la parità il(+0,55%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,20%),(+1,07%) e(+1,04%).Il settore, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+3,15%),(+2,66%),(+2,54%) e(+2,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,34%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,71%.Tra i(+6,16%),(+3,25%),(+3,22%) e(+3,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,67%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,09%.