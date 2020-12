Milano marcia in positivo assieme ai mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo la firma da parte di Donald Trump del maxi pacchetto di stimoli all'economia da 900 miliardi di dollari, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,219. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,00%.In discesa lo, che retrocede a quota +107 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,52%.in luce, con un ampio progresso dell'1,46%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,09%., con ilin aumento dello 0,82%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,82%.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,30%),(+1,36%) e(+1,25%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,97%),(+2,86%),(+2,13%) e(+2,03%).di Milano,(+4,17%),(+3,83%),(+3,75%) e(+3,25%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.