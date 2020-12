Recovery Fund, Busia: "Anac garante della trasparenza"

(Teleborsa) - "Non saremo nellaperché siamoIl, legato anche al fatto che ci siano dei, sarà certamente quello di cercare di garantire maggioresuisecondo quelli che sono i nostriCosì, Presidente dell', in un'intervista rilasciata a Eurispes, chiarisce il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione suiin arrivo dall'Europa con il"Vogliamo e vorremmo - ha proseguito - che questi fondi siano. Faremosoprattutto laddove le spese sono maggiori – per legge lo facciamo già per grandi interventi pubblici –, crediamo di poterlo fare e questo per offrire, a chi governa la spesa, agli enti che controllano e ai cittadini, chiarezza su come si stanno utilizzando questi fondi. Questii ed è giusto che tutti abbiano visione chiara di come si utilizzeranno seguendo gli".Quanto ali, conclude Busia "è unquello che forse serve è imparare ad usarlo bene, magari evitare di intervenire troppe volte – purtroppo la normativa sugli appalti è un, gli operatori, le stazioni appaltanti non riescono a sedimentarlo, noi stessi non facciamo in tempo ad offrire strumenti come bandi tipo che le disposizioni cambiano. Credo serva una buona comprensione di questo