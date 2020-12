Saras, contratto di finanziamento garantito da Sace

Saras

(Teleborsa) -ha firmato un contratto di finanziamento di Euro 350 milioni, assistito per il 70% dell’importo dalle garanzie rilasciate da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia eIl finanziamento è stato organizzato e sottoscritto da un pool di primari istituti finanziari italiani, composto dain qualità di Mandated Lead Arrangers e Banche Finanziatrici. Intesa Sanpaolo ricoprirà il ruolo di Banca Depositaria, Banca Agente e SACE Agent.L’operazione si inserisce nel quadro di un piano di consolidamento finanziario messo in atto da Saras, e, in linea con quanto previsto dal “Decreto Liquidità” del 9 aprile 2020 e dalla normativa Sace, sarà principalmente finalizzato a sostenere il capitale circolante della società., preammortamento di 9 mesi e prevede un rimborso in rate trimestrali costanti a partire da fine settembre 2021, ad un tasso, inclusivo del costo della garanzia SACE, in linea con il costo medio del debito del Gruppo.Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito la società, lo studio Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici, Clifford Chance ha assistito Sace., ha commentato: "Annunciamo con soddisfazione l’ottenimento di, che rafforza significativamente la struttura patrimoniale della società, e. Siamo fiduciosi che questo strumento, insieme alle importanti misure messe in atto da Saras per contenere gli impatti della pandemia, ci consentiranno di dare un’altra prova della resilienza che ha sempre contraddistinto il nostro Gruppo, e di arrivare".