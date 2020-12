Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,225. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,48%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,32%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,50%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,37%, su di giri(+2,41%), e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,45%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 22.299 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 24.283 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Poco sopra la parità il(+0,44%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,4%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,09%),(+1,27%) e(+0,69%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,83%) e(-0,62%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,50%),(+1,42%),(+1,25%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,42%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,42%),(+2,74%),(+2,63%) e(+2,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,45%.scende dell'1,40%.