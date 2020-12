Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,73%), raggiunge 48,35 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,33% a 22.332 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.307 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,06%); poco sopra la parità il(+0,36%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,21%),(+1,21%) e(+0,54%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,42%) e(-0,54%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,21%),(+1,49%),(+1,19%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,22%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,15%),(+2,14%),(+1,72%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,25%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,15%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.Tra lepiù importanti:09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 57 punti; preced. 58,2 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,58 Mln barili; preced. -562K barili).