Debole il mercato di Tokyo. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha chiuso in negativo sulla scia dellee connella grande regione della capitale, con le relative implicazioni per l'economia.L'indice giapponesearchivia la seduta con un leggero calo dello 0,37%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, chiude con il vento in poppa l', che sale dell'1,87%.Poco sopra la parità(+0,41%); sulla stessa linea, in denaro(+1,31%).Pressoché invariato(+0,06%); sulla stessa tendenza, senza direzione(+0,03%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,02%. Poco mossa la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Debole l', che mostra un esiguo +0,18%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,22%.