Piazza Affari piatta. Europa cautamente positiva

(Teleborsa) - Finale in cauto rialzo per le principali borse europee sostenute dall'ottima performance di Wall Street all’indomani della conferma di Joe Biden come presidente USA, da parte del Congresso. Sul mercato americano, infatti, si registrano ampi progressi per l'Sul mercato Forex, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,44%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 50,97 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +107 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,52%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,22%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,7%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 22.746 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 24.765 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,42%),(+2,01%) e(+1,31%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,46%),(-1,86%) e(-1,60%).di Milano, troviamo(+6,18%),(+3,42%),(+3,21%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,76%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,70%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.del FTSE MidCap,(+4,93%),(+3,94%),(+3,28%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,99%.In caduta libera, che affonda del 2,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,39%.