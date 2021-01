Borse europee prudenti. Piazza Affari intorno alla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. In grande spolvero le società di riparmio gestito , le regine di Piazza Affari nella seduta odierna.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,98%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 52,96 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +108 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,57%.resta vicino alla parità(+0,01%), piccola perdita per, che scambia con un -0,64%, e piatta, che tiene la parità.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 22.691 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.734 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,11%); come pure, sulla parità il(-0,03%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,48%),(+1,07%) e(+0,92%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,35%),(-1,25%) e(-0,98%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,88%),(+3,03%),(+2,66%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,32%.scende dell'1,42%.Calo deciso per, che segna un -1,11%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,09%.di Milano,(+3,79%),(+2,76%),(+2,60%) e(+2,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,85%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,72%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%.