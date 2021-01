Camera USA approva procedura impeachment per Donald Trump

(Teleborsa) - Lacon un procedimento sorprendentemente accelerato di un solo giorno, che viene messo in stato d'accusa per aver sobillato l'attacco al Congresso USA. Ad esprimersi a favore 222 democratici e 10 repubblicani, per un totale dicontro i 197 no.Trump, che si aggiudica così il primato di, dopo il caso dell'Ucrainagate, è accusato di incitamento all'insurrezione, per aver sollecitato i suoi fan più estremisti a "tenersi pronti" a tutto, per bloccare la certificazione della vittoria di Biden alle elezioni.La seduta è stata aperta dalla speaker della Camera,, ravvisando in Trump uOra la parola passa al, che dovràa Trump, ma non sarà facile, perché per la condanna occorre una maggioranza dei due terzi. Un risultato difficilissimo da ottenere, salvo l'ammutinamento di una larga fetta di repubblicani, dal momento che i seggi in Senato sono equamente divisi. La seduta è in calendario pe, alla vigilia dell'insediamento di Biden alla Casa Bianca.Il leader repubblicanoi è detto contrario a convocare una sessione d'urgenza della Camera Alta ed ha dichiarato di disull'impeachment di Trump.Frattantoarmati tra il 16 e il 20 gennaio, prima del giuramento diche, assieme alla sua vice, ha affermato che persistono "minacce" alla democrazia e son, lanciando un appello agli americani a "superare gli impeti del momento".