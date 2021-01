Continua in positivo Piazza Affari, spinta dal rialzo di FCA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si colloca tra i migliori listini azionari europei, oggi quasi tutti in positivo. La borsa di Milano è spinta dall' ottimo risultato di FCA , la migliore del FTSE MIB.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,216. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.840,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,9 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.avanza dello 0,50%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,60%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,35%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,46%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,35%, portandosi a 24.872 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,07%); guadagni frazionali per il(+0,21%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,78%),(+2,62%) e(+0,67%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,88%),(-1,08%) e(-0,69%).di Piazza Affari c'è, che mostra un rialzo del 5,21%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,95%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,66%.In luce, con un ampio progresso dell'1,38%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,28%.Tentenna, che cede lo 0,98%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,85%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.di Milano,(+5,04%),(+3,83%),(+1,84%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,16%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%.