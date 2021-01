Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,22%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 3.796 punti.In frazionale calo il(-0,58%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,57%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,01%) e(+0,51%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,95%),(-0,83%) e(-0,74%).del Dow Jones,(+4,04%),(+3,92%),(+2,40%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,59%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,85%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,66%.(+18,77%),(+7,90%),(+5,94%) e(+5,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,38%.In caduta libera, che affonda del 2,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,22 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Empire State Index (atteso 6 punti; preced. 4,9 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,1%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. -1,1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,8%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -5,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%).