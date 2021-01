Antitrust multa alcuni fornitori luce e gas per rigetto domande prescrizione fatture

Enel

(Teleborsa) -che erogano iper "l'ingiustificato"presentate dagli utenti, a causa delladei consumi, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori.E così, a chiusura dei procedimenti istruttori, l'Authority ha irrogato unadi euro alle società, Servizio Elettrico Nazionale () edLaaveva introdotto la possibilità, per i consumatori, di eccepire ladei crediti vantati dagli operatori del settore energetico in relazione aidi luce e gas pluriennali(conguagli), salvo in caso di "accertata responsabilità" degli utenti medesimi.Dopo l’entrata in vigore di questa disciplina,all’Autorità ilbiennale da parte di Eni, Enel e SEN, cui è seguito l’ingiustificato pagamento di crediti prescritti. L'istruttoria ha accertato che, in migliaia di casi, le società addebitavano agli utenti la, a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore, che non erano documentati e spesso erano smentiti dalle prove fornite dagli utenti. Inoltre, durante il procedimento è emerso che Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale addebitavano immediatamente gli importi fatturati a chi aveva scelto la domiciliazione bancaria o l'addebito su carta di credito.L'AGCM, "considerando la gravità della pratica commerciale scorretta", ha sanzionato Enel Energia per 4 milioni di euro e Servizio Elettrico Nazionale per 3,5 milioni di euro, mentre ha irrogato a Eni gas e luce una sanzione di 5 milioni di euro, a causa del maggior numero di istanze di prescrizione rigettate. Gli utenti avranno ora diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di indebito conguaglio.Commentando la decisione,ha precisato di "aver sempreprimaria e regolatoria di riferimento, riconoscendo il diritto dei consumatori ad ottenere la prescrizione delle fatture, in conformità alle regole introdotte dal legislatore nel 2018 e successivamente modificate a partire dal 2020".Ritenendo che "l’interpretazione e l’applicazione delle norme, così come definite nel corso dell’istruttoria dell’Autorità,alla nuova disciplina in tema di prescrizione uno in contrasto con i principi costituzionali", Enel "si riserva sin d’ora, confidando di poter dimostrare ladel proprio operato nelle successive fasi di giudizi".