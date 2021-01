Tokyo in frazionale ribasso. Tonico il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Finale in calo per la borsa di Tokyo mentre è positivo il resto dell'Asia con gli investitori in attesa dell'inaugurazione del presidente USA, Joe Biden, con le aspettative di un nuovo stimolo per l'economia statunitense.L'indice giapponesetermina con un calo dello 0,38% mentre, al contrario, l'guadagna l'1,24% rispetto alla seduta precedente.Buona la prestazione di(+0,8%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,66%).Poco sopra la parità(+0,49%); con analoga direzione, leggermente positivo(+0,51%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Poco mosso anche l', che tratta con un moderato +0,01%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,24%.Il rendimento per l'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento deltratta al 3,18%.