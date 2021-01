Wall Street apre in positivo nel giorno dell'insediamento di Biden

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Netflix

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

Walt Disney

Microsoft

Boeing

Apple

Walgreens Boots Alliance

United Health

JP Morgan

Raytheon Technologies

Netflix

Baidu

Alphabet

Alphabet

Fastenal

Henry Schein

Biogen

Dollar Tree

(Teleborsa) - Il listino USA apre in rialzo, con ilche sta mettendo a segno un +0,31%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.824 punti. Positivo il(+1,47%); con analoga direzione, in denaro l'(+1%).I mercati sono spinti da un clima generale positivo, in occasione dell, e dall', che ha annuciato che non avrà più bisogno di raccogliere fondi tramite l’emissione di debito per finanziare le operazioni giornaliere.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,63%),(+1,36%) e(+1,12%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,52%) e(-0,42%).Tra i(+2,25%),(+2,11%),(+1,77%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.Calo deciso per, che segna un -1,23%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,04%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.(+12,82%),(+4,24%),(+3,57%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,56%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,35%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,28%.