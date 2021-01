Stabile la Borsa di New York dopo i nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 3.853 punti, sui livelli della vigilia.Sale il(+0,82%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,28%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,32%) e(+0,55%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,43%),(-1,50%) e(-1,05%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,48%),(+3,66%),(+2,61%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,56%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,85%.Sensibili perdite per, in calo del 2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%.(+10,43%),(+7,57%),(+6,48%) e(+6,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,95%.In apnea, che arretra del 3,39%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 54,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 56,5 punti; preced. 57,1 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1,4%; preced. -2,5%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,25 Mln barili)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%)16:00: Redditi personali, mensile16:00: Spese personali, mensile.