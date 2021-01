Borse europee in rosso. Piazza Affari ripiega con risalita Spread

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambiano in forte ribasso, preoccupate daie dagli impatti sull'economia. Cautela in attesa del dato su, dopo che l'IFO tedesco ha deluso . Occhi puntati sue sull'intervento diSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,215. Torna a salire lo, che torna a 124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%,scende dello 0,91%, e calo deciso per, che segna un -1,2%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,07%.di Milano, troviamo(+3,14%),(+1,10%),(+0,89%) e(+0,87%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,17%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,90%.Affonda, con un ribasso del 2,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,37%),(+1,20%),(+1,08%) e(+0,67%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -4,16%.Crolla, con una flessione del 2,96%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,87%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,81%.