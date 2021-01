UBS, l'utile 2020 è salito a 6,6 miliardi di dollari (+54%)

UBS

(Teleborsa) -ha registrato un, inrispetto al 2019, e un rendimento del capitale CET1 pari al 17,6%. Il rapporto costi/ricavi della banca svizzera è stato del 73%, con un miglioramento di 7,4 punti percentuali su base annua, a fronte dell’aumento del 14% dei proventi e dell’incremento del 4% dei costi operativi totali.Il forte miglioramento su base annua si spiega anche grazie ai risultati raggiunti nel, dove l’utile ante imposte si è attestato a 2 miliardi (in aumento del 122% su base annua), il rapporto costi/ricavi è stato del 74,1%, l’attribuibile agli azionisti è stato di 1708 milioni di dollari (pari a un), con un utile diluito per azione di 0.46 dollari. Il rendimento del capitale CET12 è stato del 17,5%."I robusti risultati che abbiamo conseguito nel 2020 dimostrano chiaramente la vera forza della nostra rete globale e l’impegno dei nostri collaboratori - ha commentatodi UBS - Il 2020 è stato un anno impegnativo per i nostri clienti, per i nostri colleghi e per le nostre comunità in cui operiamo rendendo ancora più gratificanti i risultati ottenuti".Nel commentare i risultati, il CEO si è soffermato anche sulla sostenibilità: "Nel 2020 siamo diventati il primo grande istituto finanziario globale aai clienti di Global Wealth Management e abbiamo applicato le strategie Climate Aware ad altre classi di attivi di Asset Management".UBS ha annunciato che: il rendimento del capitale CET1 è stato del 17,6% (obiettivo: 12–15%) e il rendimento del patrimonio tangibile si è attestato al 12,9%, a fronte del rapporto costi/ricavi più basso dal 2006 (73,0% contro l’obiettivo del 75–78%). Ogni regione e divisione ha dato un contributo all’utile di oltre 1 miliardo di dollari.Ora UBS intende proporre lae vuole tornare a breve aldi azioni nel corso dell'attuale trimestre. In totale la banca ha lanciato un piano di buy-back da 3,7 miliardi di dollari a tre anni. Nel primo trimestre 2020, prima delle restrizioni Covid, la banca aveva ricomprato titoli propri per 364 milioni di dollari e ha poi aumentato le riserve da 1,5 a 2 miliardi di dollari di capitale per ulteriori buy-back.