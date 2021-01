BNL e Gruppo BNP Paribas sono "Top Employers 2021" per Italia e Europa

Gruppo BNP Paribas

(Teleborsa) -e ilsono, rispettivamente, "Top Employers 2021 Italia" e "Top Employers 2021 Europe",che, grazie alle loro best practice in ambito HR, hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 7 milioni di dipendenti.La Certificazione Top Employers, da oltre trent'anni, è il riconoscimento ufficiale e più autorevole delle eccellenze aziendali nelle. Viene rilasciata alle aziende che soddisfano specifici parametri, verificati attraverso una survey che analizza 400 pratiche HR su 6 aree specifiche: Steer, Shape, Attract, Develop, Engagement e Unite. La Certificazione si basa su uno standard universale, questo significa che le politiche di gestione HR, le pratiche e le offerte per i dipendenti prese in esame sono applicabili a livello globale e lo stesso modello di scoring è applicato a livello mondiale per tutte le aziende partecipanti.Il, a livello europeo tra le imprese con la più alta qualità nelle strategie di gestione delle risorse umane, grazie alle certificazioni ottenute in Belgio, Francia, Lussemburgo, Polonia, Turchia, Ucraina e Italia. Proprio per l'Italia,, per l'attenzione e l'impegno dimostrati verso le persone, anche attraverso percorsi di formazione mirati e ad ogni livello aziendale e per le attività a favore della crescita professionale e personale dei propri collaboratori."La continuità con cui la Banca riceve questi importanti riconoscimenti conferma la bontà delle scelte gestionali avviate e mantenute negli anni. Riceverli, inoltre, in un anno così complesso per la crisi economica e sociale causata dalla pandemia, dimostra la capacità di reattività e resilienza delle persone di BNL e del Gruppo BNP Paribas. Le certificazioni “Top Employers” testimoniano l'attenzione e l'impegno che poniamo nei confronti dei dipendenti, mettendo al centro del nostro agire quotidiano la formazione continua, l'inclusione, il welfare, i servizi per le persone e la promozione di nuove modalità di lavoro come lo smart working" ha commentato, nel solo, ha totalizzatoche vanno dalle tematiche manageriali e comportamentali a quelle tecnico-specialistiche e di presidio dei rischi normativi, rafforzando un modello di leadership finalizzato sia a valorizzare le diversità di genere, età, orientamento sessuale, cultura, diversa abilità, sia ad implementare nuovi progetti strategici. Tra questi la, il, a beneficio del work-life balance e dello smart working, il cui utilizzo, in questa fase di emergenza sanitaria e di distanziamento sociale, sta permettendo il mantenimento di elevati standard di efficienza delle risorse umane, la relazione a distanza con i clienti e con i colleghi che il contesto pandemico ha reso sempre più rilevante. Tutto ciò per contribuire, in modo positivo - a livello economico, sociale ed ambientale - ad una Società migliore, anche attraverso un modo innovativo di fare banca, il, dove il business si declina con la sostenibilità. Questo si inserisce nell'impegno globale del Gruppo BNP Paribas sul fronte dell'inclusione sociale ed economico-finanziaria delle persone, contribuendo ad una cultura di responsabilità a salvaguardia di tutti ed in particolare delle nuove generazioni.L'su tali tematiche è confluita nelle molte iniziative organizzate da BNP Paribas, che quest'anno, a seguito delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, sono state tuttee in streaming tra queste "", settimana dedicata a promuovere fra tutti i collaboratori i valori dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità di ciascuno: in Italia si sono svolti 15 eventi digitali a cui hanno preso parte 1000 colleghe e colleghi da tutto il territorio nazionale.