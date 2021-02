In verde Milano e il resto dell'Europa

S&P-500

(Teleborsa) - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, in linea con l'andamento tonico delle Borse europee che rimbalzano dopo le perdite della scorsa settimana. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. L'continua gli scambi a 1.861,9 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,77%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,38%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,41%, in luce, con un ampio progresso dello 0,92%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,16%., con ilin aumento dell'1,17%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,18%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,86%),(+2,82%) e(+2,79%).Il settore, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+8,78%),(+3,43%),(+2,81%) e(+2,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.di Milano,(+6,75%),(+5,13%),(+4,79%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.