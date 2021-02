Positive le borse asiatiche, Tokyo chiude a +1,55%

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione euforica per, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,55%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,40% rispetto alla seduta precedente.In netto miglioramento(+2,29%); sulla stessa linea, effervescente(+2,7%).In rialzo(+1,44%); sulla stessa linea, in denaro(+0,76%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,11%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,42%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,06%.Il rendimento dell'è pari allo 0,06%, mentre il rendimento delscambia al 3,23%.