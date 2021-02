Consiglio Superiore Pubblica Istruzione, si vota il 13 aprile

(Teleborsa) - Importante appuntamento per il giovane sindacatoche domani, giovedì 4 febbraio alle 17.00, presenterà sulla piattaforma telematica Zoom i dirigenti scolastici candidati con la lista Udir "Dirigere insieme in Sicurezza"L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di: insieme ai candidati interverrà il Presidente nazionaleEquiparare laalla restante classe dirigenziale dell’area cui appartiene; seguire la crescita professionale dei dirigenti scolastici per una scuola di qualità;i sul bornout e sullo stress da lavoro correlato, al fine di tutelare la salute del dirigente scolastico e di tutto il personale della scuola;, sollecitando l’intervento della politica al fine di non compromettere ulteriormente il funzionamento dell’amministrazione scolastica; dotare gliconsentendo di sgravare il dirigente scolastico, costretto spesso a pagare per colpe non proprie, dalla lunga lista degli obblighi da adempiere;dai dirigenti scolastici;abbia a disposizione tutte le risorse necessarie a svolgere il ruolo che riveste;, garantendo la serenità per poter lavorare vicino ai propri cari: il Sindacato ha riassunto il programma per le elezioni Cspi in alcuni punti.Per il- l’organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione in Italia - si voterà il