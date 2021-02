Effetto Draghi, Piazza Affari è la migliore in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. A spingere Piazza Affari è la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dialle 12 per conferirgli il mandato di formare un nuovo governo.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 55,11 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +104 punti base, con un deciso calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,56%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,37%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,26%.A Milano, scambia in deciso rialzo il(+2,21%), che raggiunge i 22.556 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 24.595 punti.Effervescente il(+1,86%); come pure, in rialzo il(+1,23%).In luce sul listino milanese i comparti(+4,48%),(+3,15%) e(+3,13%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,37%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,02%.Decolla, con un importante progresso del 4,62%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,40%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.del FTSE MidCap,(+3,81%),(+3,76%),(+3,71%) e(+3,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,18%.