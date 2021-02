Continua l'effetto Draghi: Piazza Affari migliore in Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee e torna ai(per trovare una chiusura più alta bisogna tornare al 26 febbraio 2020). Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,50%. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 1.790,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,41%.Ottimo il livello dello, con un calo di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,54%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,91%, poco mosso, che mostra un -0,06%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%.A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,65%), che raggiunge i 22.901 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,51% avanza a quota 24.930 punti.Positivo il(+0,8%); sulla stessa linea, in denaro il(+1,02%).In luce sul listino milanese i comparti(+3,29%),(+3,13%) e(+2,78%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,64%.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 6,21%.Decolla, con un importante progresso del 5,72%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,60%.Svettache segna un importante progresso del 4,36%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,12%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%.di Milano,(+4,47%),(+3,46%),(+3,23%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,91%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.scende dell'1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.