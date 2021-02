Brillante Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana con segni misti per le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo che ha chiuso in forte rialzo seguendo i record raggiunti la vigilia dalla borsa di Wall Street, spinta dalle aspettative di una accelerazione dell'economia americana grazie al nuovo piano di stimolo. Deboli invece gli altri listini d'estremo oriente., chiude in deciso rialzo il(+1,54%), mentre, al contrario, è debole l', con chiusura -0,02%.In rialzo(+0,86%); sulla stessa tendenza, in denaro(+1,06%).Guadagni frazionali per(+0,57%); sulla stessa tendenza, sale(+1,07%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Poco mosso l', che mostra un esiguo +0,02%.Il rendimento dell'scambia allo 0,06%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,24%.