Hyundai smentisce i colloqui con Apple per auto elettrica

Hyundai

(Teleborsa) - Nonostante la conferma dell'inizio dei colloqui, un mese fa, fosse arrivata proprio da, oggi la casa automobilistica coreana ha annunciato cheper sviluppare un'auto elettrica a guida autonoma. Le azioni di Hyundai hannonel mercato azionario sudcoreano, mentre quelle di(che fa parte dello stesso gruppo) addirittura. I due marchi hanno perso così, in una sola seduta, circa 3 e 5 miliardi di dollari, rispettivamente."Stiamo ricevendo richieste di cooperazione per lo sviluppo congiunto di veicoli elettrici autonomi da, ma sono in una fase iniziale e nulla è stato deciso", ha detto Hyundai in un comunicato agli investitori. "Non abbiamo trattative con Apple sullo sviluppo di veicoli autonomi", ha aggiunto.La settimana scorsa diversi media avevano riportato la notizia che la società di Cupertino eracon Hyundai-Kia per la produzione della sua prima auto presso lo stabilimento di assemblaggio Kia a West Point, in Georgia.