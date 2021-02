Prese di beneficio sui mercati europei, Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale debole per le principali borse europee, inclusa Piazza Affari, oggi ostaggio di prese di profitto, dopo il rally avviato all'indomani dell'incarico a Mario Draghi per la formazione di un governo.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,21. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 58,04 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,50%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,34%, poco mosso, che mostra un +0,12%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,1%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,54%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,51%, scambiando a 25.368 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,56%),(+1,48%) e(+1,47%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,34%),(-1,01%) e(-0,47%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 2,93%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,33%.In luce, con un ampio progresso dell'1,21%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,08%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,12%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,22%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,17%.di Milano,(+7,52%),(+4,80%),(+4,22%) e(+4,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,89%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.