General Motors, la carenza di chip potrebbe ridurre i profitti di 2 miliardi nel 2021

(Teleborsa) -ha registrato unun EBIT rettificato di 3,7 miliardi di dollari e un utile per azioni diluito di 1,93 dollari (con gli 1,64 dollari previsti dagli analisti). Ciò porta l'della casa automobilistica statunitense a quota, con un EBIT rettificato di 9,7 miliardi di dollari. L'utile per azione è stato di 4,33 dollai."La performance di GM nel 2020 è stata notevole sotto ogni punto di vista, e ancora di più in un anno in cui una pandemia globale ha impattato le aziende di tutto il mondo", ha scritto lain una lettera agli azionisti. "Durante la pandemia, abbiamo anche trovato modi migliori e più veloci per lavorare e accelerato la crescita di business critici come le nostre iniziative sui" ha aggiunto, sottolineando di essere entusiasta che l'impegno dell'azienda "per un futuro completamente elettrico stia cambiando il modo in cui le persone pensano a GM"Se gli utili del quarto trimestre hanno superato le aspettative di Wall Street, gli analisti saranno preoccupati dal fatto che lapotrebbequest'anno, secondo quanto dichiarato oggi da GM. Soltanto ieri l'azienda aveva annunciato che chein tre stabilimenti nordamericani almeno fino a metà marzo, mentre i veicoli di altri due stabilimenti saranno costruiti solo parzialmente. Il titolo sta scambiando