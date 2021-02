Wall Street apre in rialzo dopo le modeste perdite di ieri

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street apre la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,34%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 3.927 punti. In moderato rialzo il(+0,34%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,26%).I rialzi sono supportati daglidi alcune grandi società e dai progressi nel processo di approvazione delda 1.900 miliardi di dollari. Occhi puntati anche al, che potrebbe fornire indizi su un'accelerazione del ritmo della riprea.(+1,51%),(+0,62%) e(+0,57%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,55%),(+1,29%),(+1,23%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,81%.(+7,20%),(+3,27%),(+2,68%) e(+2,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,00%.In caduta libera, che affonda del 3,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,97 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,40%.