Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 31.376 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 3.911 punti.Sulla parità il(-0,06%); come pure, senza direzione l'(-0,17%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,52%),(-0,69%) e(-0,57%).del Dow Jones,(+2,09%),(+1,62%),(+1,46%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,19%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,18%.Altra i, si posizionano(+6,67%),(+3,27%),(+2,75%) e(+2,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,53%.In caduta libera, che affonda del 3,47%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,5%; preced. 1,4%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -994K barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 750K unità; preced. 779K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 80,7 punti; preced. 79 punti)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,5%).