Banca Generali, Banca Akros plaude ai risultati e promuove titolo

Banca Generali

FTSE MIB

gruppo bancario

principale indice della Borsa di Milano

Banca Generali

(Teleborsa) - Si muove in buon rialzo il titolo, con un progresso dello 0,98% il giorno dopo aver annunciato un esercizio 2020 in forte crescita ed un dividendo di 3,3 euro.All'indomani dei risultati e delle indicazioni future , le azioni vengono premiate dagli analisti. In particolare, Banca Akros ha fissato la valutazione sul titolo con giudizio "Accumulate" e target price a 31,30 euro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,71%, rispetto a +3,33% del).L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,14 Euro e primo supporto individuato a 28,66. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,62.