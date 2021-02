Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

materiali

sanitario

utilities

Intel

American Express

Pfizer

Exxon Mobil

Walt Disney

Cisco Systems

Nike

Procter & Gamble

Illumina

Discovery

Discovery

Bed Bath & Beyond

Ross Stores

Paccar

Regeneron Pharmaceuticals

Tesla Motors

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, in vista del lungo week-end. Lunedì il mercato americano resterà chiuso per il Washington's birthday.Tra gli indici statunitensi, iluna variazione pari a -0,14%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.921 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,1%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,01%).(+1,06%),(+0,71%) e(+0,61%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,75%.Tra i(+1,98%),(+1,40%),(+1,16%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,44%.Calo deciso per, che segna un -1,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,14%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%.Tra i(+15,02%),(+4,11%),(+3,82%) e(+3,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,93%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,41%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,30%.