Mercati europei in stand-by

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Intanto l'Eurostat ha segnalato che ilnel quarto trimestre 2020.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,22%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,32%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 59,8 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.588 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 25.712 punti.Senza direzione il(-0,04%); guadagni frazionali per il(+0,26%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,28%),(+0,82%) e(+0,63%).Nel listino, i settori(-1,35%),(-1,35%) e(-0,80%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,10%.Su di giri(+2,68%).Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,40%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,75%),(+1,99%),(+1,88%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,36%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,51%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,39%.