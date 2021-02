Covid, Italia: scendono i ricoverati ma continua a salire il tasso di positività

(Teleborsa) - Sonodi coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di oltreeffettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Ilrispetto ai nuovi casi sale alrispetto al 3,8% di ieri. Le persone attualmente positive in Italia sono 388.864 (-4.822). È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 17 novembre, del Ministero della Salute.Ancora alto, purtroppo, il numero dei, in crescita rispetto a ieri, mentre il totale delle vittime è salito a 94.540. I pazienti ricoverati inper Covid-19 in Italia sono 2.043, 31 in meno rispetto a ieri, nonostante i 113 ingressi nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 18.274, 189 in meno rispetto a ieri.Si conferma lala Regione con il più alto numero di infezioni giornaliero, con 1.764 casi, seguita dalla Campania con 1.575 e l'Emilia-Romagna con 1.025.Intanto continua a preoccupare la, con nuove mutazioni che potrebbero avere origine anche nel nostro Paese. "Sembra che ci sia una, nel senso che pare che la variante inglese sia ulteriormente mutata, tanto che stiamo parlando di variante scozzese in un paio di comuni della provincia di Varese", ha detto, consulente del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana.Intanto la Commissione europea ha messo a punto undi Covid-19 nel Vecchio Continente basato su tre azioni chiave: tracciamento e analisi delle varianti, accelerazione del processo di autorizzazione dei vaccini e aumento della loro produzione.