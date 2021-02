Intesa Sanpaolo, ordini superiori a 4 miliardi per bond senior non preferred

Intesa Sanpaolo

BNP Paribas

Bank of America

Deutsche Bank

Santander

Societe Generale

(Teleborsa) -ha collocato oggi unin due tranche con scadenze a 5 e 10 anni, prima emissione di un titolo di questo tipo per la banca. Lè stato fissato a 1 miliardo di euro per la tranche a 5 anni e 750 milioni di euro per quella a 10 anni. L'emissione ha registratoper circa 2,5 miliardi per la scadenza a 5 anni e per circa 1,6 miliardi per la scadenza a 10 anni.Ilè pari a 105 punti base sul tasso di midswap per la scadenza a 5 anni e 140 punti base sul tasso di midswap per la scadenza a 10 anni, permettendo una riduzione di circa 20 punti base rispetto alla guidance iniziale. L'operazione ha fatto registrare leda un emittente bancario italiano in un bond senior non preferred nelle rispettive scadenze.Incaricate dell'operazione sono state, oltre alla Divisione Imi Corporate&Investment banking di Intesa Sanpaolo,, JP Morgan,