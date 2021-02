Regione Campania, Caputo: "Puntare su agritech per sviluppo sostenibile"

(Teleborsa) - "Dubai è uno dei mercati più competitivi al mondo. Per questo la Regione Campania ha deciso di investire in sistemi di alta tecnologia da introdurre nel settore agroalimentare in modo da poter sviluppare un solido partenariato e tante collaborazioni. Utilizzando bene i fondi europei possiamo fare passi da gigante nel settore agritech all'insegna di uno sviluppo sostenibile ecologicamente che tenga presente la tutela della salute dei consumatori nel settore alimentare. Con Dubai siamo aperti al dialogo nella speranza di vedere sempre più investitori di casa nostra che sviluppano nuove importanti fette di mercato portando l'eccellenza dei nostri prodotti nel mondo". È quanto ha affermato l', in apertura del, promosso dall'in collaborazione con l'"Il settore agroalimentare della Campania è conosciuto in tutto il mondo. Trovare la connessione tra questa ricchezza di prodotti – ha evidenziato– e le tecnologie agricole e alimentari del nostro Paese, unite alla straordinaria capacità logistica che da Dubai porta direttamente ai canali commerciali del Medio Oriente e dell'Africa, consente enormi vantaggi per chi intende investire negli Emirati Arabi per espandere i suoi affari nel mondo. Per questo abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente i rapporti con la Campania che per noi rappresenta un partner privilegiato".Secondoe promotore della collaborazione tra la Regione Campania e Dubai Fdi "gli Emirati Arabi Uniti, e in particolar modo Dubai, costituiscono un grande punto riferimento per l'internazionalizzazione delle imprese campane. Con un volo diretto a sole 5 ore da Napoli e con la grande collaborazione tra Regione Campania e il governo di Dubai – ha sottolineato Corbello – ci sono tutti i presupposti per far sì che in vista del prossimo Expo 2021, primo evento dopo la grande pandemia che ha colpito il mondo intero, le nostre imprese possano trovare nuovi sbocchi sui mercati internazionali"."A Dubai abbiamo registrato esperienze importanti. L'imprenditoria campana – ha commentato il– da tempo si affaccia in quest'angolo di mondo e sappiamo bene che in questo momento, a causa della crisi scaturita in seguito all'emergenza Covid, è importante 'puntare' verso paesi in via di sviluppo per trovare nuove opportunità di lavoro"."Puntare sull'export nel mercato di Dubai – questa la testimonianza di– offre numerosi vantaggi logistici e tante possibilità di incrementare il proprio business. È un mercato molto competitivo ma con le nostre competenze, la caparbietà e la qualità dei prodotti italiani è possibile avere successo. Parola d'ordine: avere pazienza e credere nel progetto".Al webinar hanno partecipato anche(direttore Investimenti Dubai Fdi),(presidente Aicec),(funzionario senior per l'igiene alimentare della città di Dubai),(rappresentante per l'Europa Dmcc) e(responsabile commerciale export della Rago group).