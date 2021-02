Wall Street apre in calo. Occhi puntati su verbali FED

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA apre la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,23%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,49%, scambiando a 3.913 punti. In ribasso il(-0,78%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,44%).Nonostante le vendite al dettaglio siano salite più del previsto a gennaio e l'aumento della produzione industriale , gli investitori sono cauti. Da un lato guardano allaprevista per questa sera, dall'altro sono preoccupati che il balzo della spesa al consumo potrebbe alimentare ulteriormente leRisultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,94%),(-0,90%) e(-0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,07%),(+2,80%),(+1,20%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Tra i(+2,09%),(+1,06%),(+0,81%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,81%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,73%.In caduta libera, che affonda del 2,40%.