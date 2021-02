In rosso Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa di, in flessione dello 0,72% sulseguendo la chiusura negativa dei mercati azionari americani e le indicazioni poco incoraggianti dal mercato del lavoro statunitense. Al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando dello 0,39%.In frazionale calo(-0,21%); in rialzo(+0,72%).Sui livelli della vigilia(-0,2%); in ribasso(-1,28%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,30%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%.Il rendimento dell'tratta allo 0,11%, mentre il rendimento delè pari al 3,27%.