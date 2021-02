Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 31.545 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.910 punti.In lieve ribasso il(-0,52%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,52%).(+1,70%),(+1,46%) e(+1,09%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,04%),(-0,84%) e(-0,72%).del Dow Jones,(+4,95%),(+3,53%),(+3,34%) e(+2,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,13%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,29%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,82%),(+5,55%),(+4,94%) e(+4,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,16%.In caduta libera, che affonda del 2,28%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,26 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,04%.