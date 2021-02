ASPI, Fondo TCI: "Offerta su ASTM dimostra che valorizzazione asset è di 11-12 miliardi"

Atlantia

(Teleborsa) - La valorizzazione di ASTM dimostra che ildovrebbe aggirarsiben al di sopra degli 8-9,5 miliardi offerti alla controllantedalla cordata CDP-Blackstone-Maquarie.Lo ribadisce, vice presidente esecutivo del, secondo azionista di Atlantia con una quota del 10%. "Ciò dimostra, - aggiunge - che senza un decreto illegale, c'è appetito per gli investimenti infrastrutturali in Italia". Un riferimento al Milleproroghe approvato lo scorso anno, che ha modificato unilateralmente il contratto di concessione.La famiglia Gavio assieme al fondo Ardian ha lanciato un'offerta pubblica volontaria ad un, che infatti oggi guadagna sul mercato il 27%. Brillante anche la performance di Atlantia, che sul rinnovato interesse per il settore autostradale guadagna il 3,52%.Anche Intermonte, in un report indipendente pubblicato la scorsa settimana, aveva fornito una valutazione di Autostrade ii 10,9-11,9 miliardi di euro.