FS Italiane, Battisti: "Roma Termini primo hub ferroviario per vaccinazioni anti-Covid"

(Teleborsa) -. La stazione si candida ad essere ilin Italia per le vaccinazioni con una grande inaugurazione prevista. Lo ha annunciato l'Amministratore delegato di FS Italiane,, ad un evento della Regione Lazio, dove erano presenti anche il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, la rettrice dell’Università Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, ed i presidenti di Unindustria, Angelo Camilli, dell’Autorità Portuale, Pino Musolino, e di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti. Per l'inaugurazione del nuovo hub di vaccinazioni - si legge sul sito FS News - sarà invitato il presidente del ConsiglioPrevista anche la presentazione di undotato delle più alte e innovative tecnologie, che Ferrovie dello Stato mette a disposizione della Croce Rossa e della Protezione Civile per garantire i necessari spostamenti ai pazienti affetti da coronavirus o con altre malattie gravi.L'evento della regione Lazio è stata l'occasione per l'Ad Battisti di annunciare anche il: dopo Frosinone e Cassino nella parte meridionale anche Orte e Terontola sulla linea per l'Umbria. "Connettiamo questi territori all'Europa perché il treno ad Alta velocità significa creare le condizioni per entrare in un sistema di collegamento transnazionale", ha sottolineato il numero uno di FS.Tante le novità:si aggiungeranno ai tre già in circolazione nel Lazio, oltre a treni bimodali (trazione sia elettrica sia diesel) e treni da 200 km/h; interventi dipresso la stazione, una piastra di 1400ed un progetto dio; stazione Tuscolana partecipa al bando internazionale Reinventing Cities per la decarbonizzazione, mentre a Trastevere sarà aperto un nuovo fronte sud e prolungata la bike lane di Quattroventi.