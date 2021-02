BEI, Europa indietro in investimenti sul 5G. Usare fondi Recovery

(Teleborsa) - L'innovazione nel campo del, la quinta generazione di connessioni destinata a impattare numerosi campi della vita umana, è un motore chiave per promuovere la competitività, l'innovazione e la crescita delle economie europee, assicurando al contempo un'. Il Vecchio Continente è però indietro nel campo rispetto agli Stati Uniti, in particolar modo per le applicazioni sviluppate dalle PMI, secondo un nuovo rapporto congiunto della Banca europea per gli investimenti (BEI) e dell'Unione europea.Il quadro che emerge dalla ricerca è quello di un significativoper l'ecosistema dell'innovazione a 5G: il Vecchio Continente investe. Questo gap di investimenti rischia di far restare l'Europa indietro nella corsa alla leadership del 5G e di essere un freno alla ripresa dalla pandemia, sottolineano le istituzioni europee.È quindi di fondamentale importanza per l'Europa aumentare in modo significativo gli investimenti nell'ecosistema 5G. Lo studio suggerisce, in particolare, che l'aumento degli investimenti nelle fasi iniziali e di crescita dellesarà la chiave per l'ulteriore sviluppo e l'adozione delle tecnologie 5G. Suggerendo di usare i fondi delanche per questo scopo, BEI e Commissione UE fanno notare che gli investimenti del settore pubblico saranno più efficaci se supportati da unaper il mercato unico, promuovendo omogeneità e standard uguali in tutto il continente.Un ulteriore focus è sullache sviluppano applicazioni della tecnologia 5G. Il rapporto stima che in Europa ci sia un gap di finanziamentoper quelle PMI che hanno modelli di business focalizzati sul 5G. "Le imprese più piccole in particolare trarranno vantaggio dalla transizione alla tecnologia 5G - ha affermato, vicepresidente della BEI responsabile per innovazione e digitale - Dobbiamo, per assicurarci che l'Europa non perda le vaste possibilità e i nuovi percorsi di crescita che il 5G ha da offrire".