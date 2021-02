A Wall Street tornano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - La Borsa di Wall Street sceglie la strada del rialzo dopo un avvio prudente, nellain Congresso. Il governatore ha affermato che la banca centrale è impegnata a raggiungere il suo obiettivo di inflazione ed è fiduciosa sul fatto che riuscirà a centrarlo.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,08%, a 31.878 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.917 punti. In frazionale progresso il(+0,41%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,8%).Sul fronte macroeconomico, le vendite di case nuove negli Stati Uniti sono aumentate nel mese di gennaio, superando le attese degli analisti.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,13%),(+1,98%) e(+1,97%). Il settore, con il suo -1,00%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+6,11%),(+4,57%),(+3,27%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,90%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,34%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.Al top tra i, si posizionano(+8,56%),(+5,41%),(+5,03%) e(+4,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,11%.Affonda, con un ribasso del 3,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,92%.Crolla, con una flessione del 2,83%.