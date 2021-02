CDP, finanziamento per il supporto alla crescita di Guerriero Produzione Pelletterie

(Teleborsa) -sostiene i piani di crescita diattraverso un contratto di finanziamento. Le risorse hanno – spiega Cdp – come obiettivo principale il supporto al piano di investimenti finalizzati alla crescita dimensionale dell'azienda.Nel dettaglio il Gruppo Guerriero – si legge nella nota – ha avviato un progetto volto alla creazione di un polo unico della pelletteria che possa rappresentare un'esperienza distintiva e un punto di riferimento dove poter convergere le eccellenze del settore. Inoltre, sono previsti numerosi progetti formativi rivolti alle giovani generazioni che vogliono intraprendere questo percorso di crescita nel settore della pelletteria, generando, in questo modo, un impatto positivo su tutto il territorio."Il supporto a Guerriero Pelletterie – ha commentato– risponde alla volontà di Cdp di affiancare le Mid Cap italiane che in maniera particolarmente distintiva intendono contribuire alla valorizzazione della qualità del Made in Italy. Negli anni l'azienda ha saputo coniugare l'artigianalità con l'automazione industriale e, in questo modo, è stato possibile intraprendere un percorso di costante crescita, sempre attenta ai temi della sostenibilità, che siamo sicuri proseguirà, nonostante il contesto emergenziale che stiamo vivendo, anche grazie al supporto che come Cdp potremo fornire"."L'avvio di una collaborazione attiva con Cassa Depositi e Prestiti – ha affermato– conferma la volontà della nostra azienda di voler ampliare la platea dei partner e stakeholder finanziari, rispetto a quegli operatori che riteniamo sapranno essere estremamente attenti ai nostri progetti di crescita. La prospettiva dell'avvio dei rapporti mi ha trovato sin da subito concorde, in quanto credo fortemente nella missione istituzionale di vicinanza alle imprese che Cdp sta mettendo in atto attraverso la sua nuova organizzazione. L'operazione recentemente conclusa dimostra la propositività di Cdp nell'ascoltare e interpretare i nostri progetti di crescita, contribuendo all'implementazione degli stessi, offrendo consulenza e prospettando soluzioni di interesse anche rispetto a questa fase delicata di ripresa post Covid19. Siamo fiduciosi di aver piantato il seme di una fruttuosa collaborazione, che ci vedrà sicuramente impegnati in altri progetti, con l'auspicio di stratificare una sempre maggiore e reciproca soddisfazione".